Банк «Санкт-Петербург» выдаст 1.9 млрд рублей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» признан победителем открытого конкурса на заключение кредитного договора с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Банк предложил наиболее привлекательную процентную ставку по сравнению с другими банками-участниками конкурса.
Срок кредитования – 2 года, объем кредита – 1,9 млрд рублей. Кредитные средства будут направлены на пополнение оборотных средств предприятия.
«Мы рады продолжению многолетнего эффективного взаимодействия с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – предприятием, без которого невозможно представить жизнь Северной столицы, её экологическую безопасность и дальнейшее развитие территорий», – отметил заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)