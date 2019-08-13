Намыв на Васильевском острове обрел архитектурную доминанту - золотой шпиль

Glorax Development

На намывных территориях Васильевского острова появилась своя архитектурная доминанта – золотой шпиль. Как сообщают в компании Glorax Development, установку декоративного элемента завершили 12 августа.

Золотой шпиль будет украшать одно из зданий нового жилого квартала бизнес-класса Golden City на намыве. Ажурная конструкция шпиля состоит из более чем 700 деталей, а его высота от основания до самой верхней точки – 52,4 метра, общий вес – 109,2 тонны.

Международный конкурс на архитектурную концепцию проекта провели в 2015 году, победил тандем: автором архитектурной концепции выступил консорциум голландских архитекторов KCAP&Orange Architects, а адаптацией проекта в России занимается бюро «А. Лен». Как заявляют сами архитекторы, концепция с золотыми декоративными элементами поддерживает символический образ города как окна в Европу, а также порождает аналогию с другими знаменитыми шпилями города – Адмиралтейства и Петропавловского собора.

Всего проектом Golden City предусмотрено возведение шести кварталов бизнес-класса общей площадью более 450 000 кв. м.

Корпуса жилого комплекса расположены недалеко от пассажирского порта «Морской фасад» на первой береговой линии Финского залива. Будущие жители получат великолепные панорамные виды на воду, благоустроенный внутренний двор, cобственную инфраструктуру, дизайнерскую отделку парадных, подземный паркинг и комплексные системы безопасности. Квартирография комплекса включает 25 видов планировочных решений, в том числе популярные форматы «студия», «евростандарт», а также квартиры с окнами на две стороны и с увеличенным количеством санузлов. В числе необычных предложений – двухуровневые квартиры и квартиры с террасами. Все жилые помещения предполагают свободную планировку и панорамное остекление. Жилой комплекс расположен на первой береговой линии Финского залива, корпуса спроектированы таким образом, что из большинства квартир открывается живописный вид на воду. В рамках проекта Golden City запланировано также строительство делового квартала, состоящего из пяти офисных зданий.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents