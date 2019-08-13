Борьба за областные маршруты с применением кастета закончилась реальными сроками для вымогателей

Суд в Петербурге приговорил к совокупным 23 годам троицу, которая, вероятно, намеревалась пустить по дорогам Ленобласти свои автобусы. Освободить место на трассе злоумышленники требовали с помощью оружия.

Как сообщает 47News, по девять лет колонии получили Садюр Сариханов из Дагестана и Хучбар Садулаев из Грузии. Их осудили за вымогательство и попытку заставить отказаться от контракта представителей перевозчика АТП «Барс-2». Владимир Наддэсон из Северодвинска получил пять лет за принуждение к отказу от сделки, он считается главным в троице. Осужденным также придется оплатить услуги адвокатов потерпевших и компенсировать моральный вред, всего на сумму 840 тысяч рублей. Приговор, следует из картотеки Красногвардейского районного суда, был оглашен 12 августа.

Наддэсон был директором компаний ООО «Авангард Строй» и «Север Транс СПб» и считался идеологом преступной группы. От гендиректора «Барса-2» Андрея Завотина вымогатели требовали 5 млн и отказа от контракта на перевозку жителей Ленобласти и дачников из Петербурга. В разговорах мелькали кастет и намеки на грядущие проблемы со здоровьем.

Наддэсон тажке раньше был административно оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение порядка использования автобуса.

Реклама



Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2017 года.