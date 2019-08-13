В России разрешили делать дороги платными, даже если нет бесплатной альтернативы. Пока только на севере

Во вторник, 13 августа, вступил в силу закон, позволяющий строить платные автомобильные дороги при отсутствии альтернативной бесплатной трассы – он действует только в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Этот документ был одобрен Госдумой 25 июля и подписан президентом Владимиром Путиным 2 августа.

Закон отменяет обязательное обеспечение бесплатного альтернативного проезда при строительстве частных дорог и искусственных сооружений (например, мостов) вне населенных пунктов на основе концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве. Плата за проезд по таким участкам будет взиматься только во время действия соответствующего соглашения, а легковые автомобили и мототранспортные средства смогут ездить бесплатно, пишет NEWSru.com со ссылкой на ТАСС.

Поводом для принятия закона стало обращение в Минтранс губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Он обратил внимание столичных чиновников на ситуацию со строительством платного моста через реку Пур на Ямале: он должен заменить действующую платную паромную переправу, но юридического основания проект не имел.

Вообще во многих районах Крайнего Севера нет полноценных дорог (есть только зимники), а строить их очень дорого. «Создание автодорог общего пользования до большинства отдаленных и труднодоступных поселений не представляется возможным даже в долгосрочном периоде», – говорят в Минтрансе. Проблему могут решить частные инвестиции, а значит – плата за проезд. При этом местное население получит возможность «бесплатного транспортного сообщения по автомобильной дороге на личном легковом транспорте», отмечают в министерстве.