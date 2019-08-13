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Общество
13.08.2019 17:18
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«Сожалеем, что у вас так получилось нехорошо»: как в Гатчинской епархии извинялись за неистовое крещение от Фотия

Игумен Фотий, по мнению начальства, может страдать перепадами настроения на фоне проблем со здоровьем, а матери младенца следовало все же дать закончить таинство и не создавать резонанс. «Фонтанка» рассказывает, о чем говорили на встрече с церковным руководством.

«Сожалеем, что у вас так получилось нехорошо»: как в Гатчинской епархии извинялись за неистовое крещение от Фотия

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Гатчинская епархия еще до публикации на «Фонтанке» видео с крещения в Мариенбургском храме пригласила мать пострадавшего младенца Анастасию Алексееву на встречу. Журналистов, крестную ребенка и даже мать другого малыша, также якобы пострадавшего от рук Фотия, на неё не допустили. Но «Фонтанка» знает, о чем 12 августа говорили священники, принося извинения на фоне портрета патриарха.

Анастасия приехала на встречу с «группой поддержки». С её слов – опасалась угроз. Вместе с ней на пороге Покровского храма в Гатчине появились крестная малыша и вторая мама, сын которой также якобы пострадал при крещении Фотием, только в феврале этого года. Присоединиться планировали и журналисты. Но допустили внутрь только Алексееву. 

Женщину провели в большой кабинет с портретом патриарха. Извиняться пришли духовник епархии протоиерей Михаил Юримский, один из старейших клириков Гатчинской епархии, и секретарь протоиерей Владимир Глазунов. Владыка епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, как они пояснили, присутствовать не смог из-за отъезда в Москву и уполномочил их принести официальные извинения. 

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«Мы, конечно, сожалеем, что у вас так получилось нехорошо...» – начал было Юримский. Но тут же поменял тему и стал как будто выгораживать игумена. «Вы мне скажите, – обратился он к матери, – почему дважды Фотий опустил ребенка в воду, и потом вы вмешались? Почему так получилось?» «Он отнял ребенка и начал в третий раз крестить? Значит, ему надо было закончить крещение!» – объяснил духовник. В разговоре не раз упоминался возникший в связи с историей общественный резонанс. И Юримский даже спросил у Анастасии: «...нельзя было немножко по-другому (действовать)? Прийти к владыке, рассказать ему все...»

Впрочем, настоящие извинения все же прозвучали. «Это наш клирик, мы тоже с ним отчасти разделяем ответственность, ну что сказать.. простите, так получилось», – сказал Глазунов, добавив, что везде встречаются разные люди. Но теперь-то Фотий запрещен, год не сможет совершать никаких богослужений, – «в церковной системе это как волчий билет» и «в нашей епархии больше служить не будет точно». А может, и нигде.

«Через год он сможет устроиться в маленькую епархию. Но кто его возьмет в 55 лет и с такой… историей... Наша епархия точно не возьмет. Он просто будет заштатным священником. Как учитель, который избил ребенка, – куда он устроится на работу?» – отметил секретарь.

В процессе беседы также выяснилось, что действительно были замечания по поводу грубости Фотия, но на него не писали жалоб, в личном деле их нет. По словам Глазунова, если бы другая мама рассказала о своем негативном опыте еще в феврале, официально оформив все через канцелярию, а не просто сказав об этом в храме, то ситуации на крещении 10 августа не было бы вовсе – игумена отстранили бы значительно раньше.

Глазунов отметил, что они с отцом Михаилом священники с большой практикой и не знают, что нашло на Фотия. Но предполагают, что он может страдать перепадами настроения на фоне известных им проблем со здоровьем (было названо одно из тяжелых заболеваний). Кроме того, по словам священников, Фотий – монах, который не понимает, что такой мир. Он взял обет о безбрачии и не имеет права жениться и иметь детей. Поэтому он может просто не знать, как с ними себя вести. 

По поводу заявлений самого Фотия, который продолжает настаивать на невиновности, секретарь объяснил, что на него никак «не надавить», и после запрета в служении он может говорить все что угодно, но «с его стороны можно было бы извиниться, конечно».

Сама мама признала в разговоре со священниками, что понимает поведение Фотия, действительно не очень хорошо разбирается в церковной жизни и могла и сама быть менее эмоциональной. Анастасия объяснила это тем, что находится в положении – ждет второго ребенка. Ей пожелали не ожесточаться сердцем и спокойно переступать порог храма, ведь «не все такие, как отец Фотий». 

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«Будут дети, пожалуйста, приходите к нам сюда. Окрестим, как положено!» – пригласил маму Юримский. 

Анастасия после беседы в Гатчине, как писала «Фонтанка», на выходе из собора встретилась с отцом Фотием, который как раз шел с указом об отстранении.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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