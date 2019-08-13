«От производителя до полки». После угроз травить продукты сеть «Лента» усилила контроль по всей цепочке

Петербургский ретейлер, владелец сети гипермаркетов «Лента», усиливает контроль за поступающими на прилавки товарами в связи с угрозами неизвестных. Компания отказывается вступать в переговоры с шантажистами.

Как сообщили «Фонтанке» 13 августа в сети, контроль усилен по всей цепочке поставок. «От производителя до полки в магазине. Меры будут действовать, пока идут следственные действия», – уточнили в пресс-службе компании.

Накануне днем на электронную почту колл-центра «Ленты» поступило видеообращение двух неизвестных. Они потребовали 500 тысяч долларов в биткойнах, припугнув отравлением товаров.

«Лента» обратилась в полицию Красносельского района. Уголовное дело возбуждено по статье 207 УК – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма на объектах социальной инфраструктуры». Компания управляет 245 гипермаркетами в 88 городах России и 131 супермаркетом.