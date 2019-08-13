Смольный будет развивать проблемные территории с помощью цифровых моделей. Пилотными проектами станут Конногвардейский бульвар, ж/д вокзалы и Горская

Комитет имущественных отношений Петербурга намерен заняться цифровым моделированием городских территорий, рассказал глава ведомства Валерий Калугин в интервью «Фонтанке».

Виртуальная модель будет своего рода подготовкой для мастер-плана, то есть стратегии развития города, которая будет предшествовать генеральному плану. Разработкой займется подведомственное КИО Агентство развития имущественного комплекса (АРИК).

Первыми проектами станут Конногвардейский бульвар, а также вокзалы и привокзальные территории и, возможно, район Горской.

«Мы берем территорию, которая, на наш взгляд, деградировала и требует развития: там должно быть богато, а там бедно, должно быть чисто, а там грязно, должно быть комфортно и безопасно, а там этого нет. Мы должны предложить цифровую модель роста этой территории, чтобы появились общественные пространства, коммерческие и социальные пункты и иные точки притяжения для граждан, чтобы люди хотели там жить, гулять, детей растить», – пояснил Валерий Калугин.

Цифрового двойника создадут на площадке РГИС. Бизнес тоже сможет принять участие в построении модели и спрогнозировать развитие территории, в которую он захочет инвестировать. Первый госконтракт на моделирование КИО планирует заключить в следующем году.