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Замглавы МВД Киргизии уволили за массовые беспорядки и переговоры с арестованным экс-президентом Атамбаевым
Заместителя министра внутренних дел Киргизии Курсана Асанова, который вел переговоры с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым в ходе столкновений в селе Кой-Таш, отправили в отставку, сообщает 13 августа официальный сайт МВД страны.
В сообщении правоохранителей сказано, что служба внутренних расследований МВД Киргизии провела служебное расследование по выполнению прямых функциональных обязанностей заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова по недопущению массовых беспорядков и обеспечению охраны общественного порядка во время событий 7–8 августа. «По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утерю доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова. В настоящее время итоги служебного расследования переданы в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для дачи юридической оценки», – заявили в пресс-службе. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев уже подписал распоряжение об отставке Асанова.
Генерал Асанов 8 августа, после двух дней столкновений между силовиками и сторонниками экс-президента, лично провел переговоры с Атамбаевым и убедил того отказаться от продолжения борьбы и сдаться правоохранительным органам.
Справка:
Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб. Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.