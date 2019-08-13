Замглавы МВД Киргизии уволили за массовые беспорядки и переговоры с арестованным экс-президентом Атамбаевым

Заместителя министра внутренних дел Киргизии Курсана Асанова, который вел переговоры с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым в ходе столкновений в селе Кой-Таш, отправили в отставку, сообщает 13 августа официальный сайт МВД страны.

В сообщении правоохранителей сказано, что служба внутренних расследований МВД Киргизии провела служебное расследование по выполнению прямых функциональных обязанностей заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова по недопущению массовых беспорядков и обеспечению охраны общественного порядка во время событий 7–8 августа. «По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утерю доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова. В настоящее время итоги служебного расследования переданы в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для дачи юридической оценки», – заявили в пресс-службе. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев уже подписал распоряжение об отставке Асанова.

Генерал Асанов 8 августа, после двух дней столкновений между силовиками и сторонниками экс-президента, лично провел переговоры с Атамбаевым и убедил того отказаться от продолжения борьбы и сдаться правоохранительным органам.