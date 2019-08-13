Футбол и рогатые животные в Грозном. «Зениту» предстоит сыграть с самым скандальным клубом прошедшего тура

«Судья - козел», - услышал рефери матча «Ахмат» – «Спартак» прозвучавшее на весь стадион в минувшем туре чемпионата России по футболу. После игры зрители увидели, как президент чеченского клуба схватил судью за руку и увел в подтрибунное помещение. Руководство лиги отмалчивается. И все это перед игрой с «Зенитом».

судья Алексей Сухой//Донат Сорокин/ТАСС

Инцидент произошел в матче 5-го тура чемпионата Российской премьер-лиги «Ахмат» – «Спартак» на «Ахмат Арене» в Грозном. На тот момент москвичи уже вели с преимуществом в три мяча. Намечался разгром. Обстановка на поле и за его пределами накалилась до предела.

На 75-й минуте встречи нападающий грозненской команды Аблай Мбенг забил первый мяч, сократив отставание. Сразу после этого автор гола влез в стычку с защитником гостей Георгием Джикией. На 77-й минуте Мбенг наступил Джикии на ногу. За это главный судья матча Алексей Сухой показал форварду «Ахмата» вторую желтую и удалил его с поля. В это время на бровке поля и появился президент «Ахмата» Магомед Даудов, показавший пальцем на рефери.

Спустя пару минут на весь стадион по громкоговорителю разнеслось: «Судья – газ ю ол», что переводится как «Судья, ты козел».

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В этот момент судья Сухой немножко намок pic.twitter.com/O4f2Q6CWPu — исксствнный интллкт (@ONEXXIII) August 11, 2019

Помимо моральных и этических моментов был нарушен регламент РПЛ-2019/2020. Пункт 10.8 регламента гласит, что «оборудование стадионов, в том числе системы оповещения зрителей, не может использоваться во время игры для поддержки хозяев (выкрики, призывы, зрительские лозунги и т.д.) или проявления дискриминации в отношении играющих команд, судей или других официальных лиц».

В «Ахмате» быстро заявили, что разобрались в ситуации.

«Дирекция стадиона выяснила, что рядом с дикторской находился сотрудник пресс-службы "Ахмат Арены" Ризван Эдильсултанов. Когда Мбенга удалили, он вошел в дикторскую, взял микрофон и крикнул на эмоциях: "Судья – …". Нам сообщили, что этот сотрудник уволен», – заявили в пресс-службе «Ахмата».

Тем не менее, по данным телеграм-канала «Мутко против», в микрофон кричал вовсе не Эдильсултанов, а Магомед Даудов.

Как оказалось, одним только устным оскорблением судьи дело не закончилось. Уже во вторник, 13 августа, появилось новое видео, снятое одним из зрителей матча на стадионе. На нем Даудов, дождавшись у кромки поля после матча Сухого, взял рефери за руку и повел в подтрибунное помещение. Действия президента «Ахмата» вызвали одобрение у болельщиков: с трибун слышны крики «давай, давай», а один из стюардов зааплодировал.

Как отметил сайт Sports.ru, тем самым Даудов нарушил еще несколько пунктов регламента. Во-первых, президент «Ахмата», несмотря на свою должность, не имел права находиться в технической зоне, так как не заявлен в специальную форму №9, которая определяет, кто может находиться в футбольном отсеке и около официальных лиц матча. Во-вторых, подобный физический контакт с судьей можно интерпретировать как «попытку физического воздействия»: ни игроки, ни тренеры, ни прочие лица клубов не имеют права трогать судью и уводить его куда бы то ни было.

105-я статья дисциплинарного регламента РФС предусматривает за подобные нарушения штраф и/или от одного до трех матчей на нейтральном поле. Кроме того, по инициативе президента РФС могут дисквалифицировать самого Даудова на срок от 6 месяцев до 2 лет.

В «Ахмате» и в этом случае нашли, что ответить.

«После окончания матча руководители клубов и главные тренеры часто обсуждают эпизоды игры с судьей, это нормальное явление, – цитирует пресс-службу "Ахмата" Championat.com. – После игры "Ахмат" – "Спартак" президент клуба Магомед Даудов пожал руку главному судье Алексею Сухому, они перекинулись несколькими фразами по матчу и отправились в подтрибунное помещение. Странно читать, что кто-то кого-то уводит в подтрибунку: а куда еще направляться судьям после игры, как не в подтрибунное помещение? Что касается некоего воздействия на судей, это фантазия части людей и некоторых журналистов. Если бы такое воздействие было оказано, то оно было бы отражено в итоговом протоколе и рапорте делегата матча».

Насколько известно на данный момент журналистам, подобной отметки в итоговом протоколе действительно нет. Как рассказал «Фонтанке» один из действующих судей РПЛ, это может означать, что Сухой не ощутил серьезного давления со стороны Даудова. Кроме того, этот рефери отметил, что в целом судьи, которым предстоит работать в Грозном, не испытывают какого-либо страха за свою безопасность, жизнь или здоровье.

«Как правило, матчи проходят там без особых нарушений. Иногда у местных закипает кровь от тех или иных моментов, но во что-то серьезное это никогда не выливается. Бывают более опасные ситуации в других регионах нашей страны», – подчеркнул рефери.

Тем не менее телефоны всех ответственных сотрудников РПЛ во вторник молчали. Корреспонденту «Фонтанки» удалось дозвониться лишь до главного арбитра лиги Александра Егорова, но тот перенаправил все вопросы в пресс-службу РФС. Однако и до пресс-службы дозвониться не удалось. Запланированная на 13 августа традиционная пресс-конференция по итогам прошедшего тура была неожиданно отменена. Журналисты получили рассылку, что отмена связана с внеплановой конференцией РФС, однако, по данным источников, никакой конференции в реальности сегодня, 13 августа, не должно проходить.

Отметим, что именно «Зениту» волею календаря выпала честь сыграть против «Ахмата» в следующем туре. Матч, правда, пройдет в Петербурге, а Магомед Даудов нечасто посещает выездные игры своей команды. Тем не менее напомним, что подобные скандалы вокруг «Ахмата» уже происходили неоднократно, в том числе с участием «Зенита».

Впервые это произошло в 2013 году, когда клуб еще назывался «Тереком». Тогда в матче против «Рубина» после удаления капитана грозненской команды Ризвана Уциева Рамзан Кадыров прокричал в микрофон: «Судья продажная! … ты!» Чуть позже глава Чеченской республики извинился в «Инстаграме» за то, что «дал волю эмоциям». В тот раз «Терек» был наказан двумя домашними матчами на нейтральном поле. При этом перед следующим сезоном из регламента убрали упоминание микрофона. Теперь кричать можно было сколько угодно.

В ноябре 2015-го во время матча «Терек» – «Зенит» на «Ахмат Арене» в микрофон весь матч кричали в поддержку местных игроков.

«Рефери, видимо, нравился диктор, который вещал на протяжении всего матча. Я ни разу в жизни не видел такого. Судье просто не хватило власти, яиц, чтобы остановить игру и взять ситуацию под контроль», – заявил тогда главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

Тот случай остался без наказания, так как в КДК заявили, что подобные скандирования поддержку игроков – не нарушение. Позже этот пункт вновь вернули в регламент, запрет на поддержку хозяев с использованием микрофона в дикторской на матчах премьер-лиги вернулся. За использование микрофона в апреле 2018-го на матче «Ахмат» – «СКА-Хабаровск» чеченский клуб был оштрафован на 60 тысяч рублей.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»