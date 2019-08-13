Лето круглый год. Смольный хочет разрешить круглогодичное размещение веранд кафе

Комитет имущественных отношений Петербурга прорабатывает идею сделать летние кафе круглогодичными. Об этом рассказал «Фонтанке» глава ведомства Валерий Калугин.

Ранее Смольный уже объявил об упрощении регламентов согласования нестационарных торговых объектов, включая летние кафе, а также подготовил проект постановления правительства, которое увеличит сроки их размещения летних на 1,5 месяца.

По словам Валерия Калугина, бизнес сможет не убирать свою веранду на зиму, но при этом будет освобожден от арендной платы в периоды, когда она использоваться не будет. «Конечно, это коснется определенных территорий, где это позволительно с точки зрения правил благоустройства, безопасности, градостроительных и транспортных норм, так как летние кафе в основном располагаются на пешеходных зонах и тротуарах», – сказал он.

Подробнее о том, как изменится подход к управлению городским имуществом, читайте в интервью Валерия Калугина «Фонтанке».