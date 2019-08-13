В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС за сутки поймали почти 20 «туристов»

Полиция Украины продолжает задерживать сталкеров в районе Чернобыльской атомной электростанции, несмотря на желание властей страны сделать https://www.fontanka.ru/2019/07/10/109/ из объекта «туристический магнит».

«Во время патрулирования территории зоны отчуждения полиция обнаружила и задержала целых четыре группы сталкеров, среди которых есть и иностранцы, проникшие на территорию с туристическими целями», – об этом 13 августа сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Украины.

Около села Бычки попалась группа французов, младшему из которых 19 лет. Все остальные сталкеры были украинцами. В отношении всех нарушителей составили административные протоколы за «нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению».

Интерес к туризму в Чернобыле вырос почти на 40% после одноименного сериала HBO. Президент Владимир Зеленский даже объявил о том, что хочет открыть чернобыльскую зону для туристов, однако для этого необходимо избавиться от коррупции и запретов.

Авария на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок. В результате территория в радиусе 30 километров подверглась радиоактивному заражению, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и с населением 2,6 миллиона человек, 46,5 тысячи квадратных километров территории Белоруссии (23% от общей площади). Общая площадь радиационного загрязнения Украины составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Радиоактивное облако накрыло Белоруссию, часть Ленинградской области, страны Прибалтики и Скандинавии, а также другие территории.