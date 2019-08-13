«Святая Русь» неукротимая. Пожар на теплоходе, ставшим легендой после пьяного бунта в Петербурге, разгорелся с новой силой после отчета МЧС о локализации огня

На Волге продолжает полыхать пассажирский теплоход «Святая Русь». Нижнюю палубу заново охватило огнем через несколько минут после доклада МЧС о локализации пожара.

О новом этапе пожара сообщает днем 13 августа корреспондент сетевого издания «НН.ру».

«Огонь вновь разгорелся на нижней палубе. Пожарных машин не счесть», – написал он в онлайн-трансляции в 14 часов 41 минуту.

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За полчаса до этого замначальника ГУ МЧС Нижегородской области Владимир Бирючков доложил о спасательных работах: «В 14.09 объявлена локализация пожара на площади 600 квадратных метров. Тушение осуществляют 68 человек личного состава по повышенному рангу № 3».

«Святая Русь» горит в затоне Сибирский на левом берегу Волги, пожар хорошо виден из центра Нижнего Новгорода. По информации местных жителей, судно стоит на приколе не меньше месяца. Утром пришли рабочие, предположительно для сварных работ.

«На средней палубе были мусор, доски, это все и загорелось», – рассказал очевидец.

Теплоход по документам не эксплуатируется с 2018 года, фактически последний рейс он попытался осуществить в июне 2015-го из Петербурга на Валаам. После отказа двигателей среди 150 пассажиров началась паника. Они пообещали повесить капитана, оборвали телефоны экстренных служб с требованием прислать вертолет, так как, по их мнению, теплоход шел ко дну. Владелец теплохода – «Казанская судоходная компания» – разорилась, «Святую Русь» решили разрезать на металлолом.

Теплоход построен в 1955 году в ГДР. Ранее носил название «Родина». Был способен принять 216 пассажиров.