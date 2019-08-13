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13.08.2019 15:16
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Дорожники почти доделали трассу к Рускеале и приступили к ремонту подъезда к финской границе

ФКУ Упрдор «Кола»

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На дороге к международному автомобильному пункту пропуска «Вяртсиля» на границе России и Финляндии приступили к капитальному ремонту последнего участка – на подъезде к самому МАПП. Полностью работы завершатся в 2020 году.

Речь идет об участке с 42-го по 54-й километр. Как сообщает 12 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола», после ремонта он будет двухполосным, с асфальтобетонным покрытием, ширина каждой полосы составит 3,5 метра. На участке заменят 40 изношенных водопропускных труб, обустроят съезды и построят почти 2 километра тротуаров.

Кроме того, на подъезде к пункту пропуска обустроят участок с распределенным транспортным потоком: крайняя левая полоса шириной 3,5 метра будет предназначена для легковушек, средняя шириной 3,75 метра – для автобусов, и крайняя правая шириной 4 метра – для грузовиков. Также появится зона ожидания со стоянкой для машин.

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Дорожники почти доделали трассу к Рускеале и приступили к ремонту подъезда к финской границе

Дорогу «Подъезд к МАПП "Вяртсиля"» протяженностью 54 километра передали в федеральную собственность в апреле 2017 года, и она была включена в состав трассы А-121 «Сортавала». После этого ее начали ремонтировать, разделив на четыре участка с поэтапным началом работ. Первые 16 километров трассы начали приводить в порядок в конце 2017 года, и сейчас этот отрезок полностью готов к вводу в эксплуатацию.

В 2018 году дорожники приступили к ремонту участка с 16-го по 29-й километр, который проходит по поселку Рускеала. Его и следующий участок – с 29-го по 42-й километр – должны сдать в 2019 году. Полностью подъезд к МАПП «Вяртсиля» приведут в нормативное состояние к концу 2020 года.

Справка:

Автомобильная дорога «Подъезд к МАПП «Вяртсиля» обеспечивает пропуск транзитного транспорта из южных и центральных районов Карелии до государственной границы с Финляндией. Кроме того, подъездная дорога - часть международного туристического маршрута «Голубая дорога» длиной более 2000 километров, связывающего Норвегию, Швецию, Финляндию и Россию.

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