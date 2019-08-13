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Город
13.08.2019 15:07
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Суд снял кандидата от штаба Навального с муниципальных выборов за старый пост во «ВКонтакте». Он опубликовал фото единороссов с флагами и топорами

Выборгский районный суд Петербурга 13 августа снял с выборов в муниципалитет «Светлановское» кандидата от штаба Алексея Навального Даниила Кена. Причина — пост на странице кандидата во «ВКонтакте»: он опубликовал фотографию разворота местной газеты, где были изображены единороссы на субботнике с партийными флагами, топорами и метлами в руках.

С заявлениями в суд с требованием снять Даниила Кена с выборов из-за этого поста обратились сразу двое истцов: муниципальный избирком (тот самый, который и зарегистрировал оппозиционера кандидатом) и выдвинутая от «Единой России» директор школы Оксана Шувалова. Они настаивали, что Кен нарушил авторские права: на опубликованном им снимке видна эмблема «Единой России», а это интеллектуальная собственность партии. Эту позицию поддержали и прокуратура, и суд.

При этом публикацию Даниил Кен сделал еще до того, как муниципальный избирком (ИКМО) объявил выборы. Значит, пост не может расцениваться как агитация, настаивал в суде кандидат. Председатель ИКМО Роман Серов объяснил «Фонтанке» свою позицию: поскольку пост доступен в соцсети до сих пор — то есть распространяется среди неограниченного круга лиц в период избирательной кампании, — он является агитационным.

Сам кандидат решение называет «абсурдным» и собирается обжаловать его в городском суде. «Если исходить из этой логики, все кандидаты должны после объявления выборов подчистую удалять все, что написали за долгие годы во всех своих соцсетях и на всех сайтах», — сказал он.

Муниципальная комиссия «Светлановского», как ранее подробно писала «Фонтанка», подконтрольна лидеру фракции «Единая Россия» в Заксобрании Петербурга Александру Тетердинко. Роман Серов — его бывший бизнес-партнер.

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