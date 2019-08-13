Единственный сенатор, высказавшийся против разгона митингов в Москве, 14 лет служил в ОМОНе

Член Совета Федерации ФС РФ Вячеслав Мархаев раскритиковал действия властей по разгонам мирных протестов в Москве. За плечами сенатора – четырнадцатилетняя карьера в ОМОНе и голосование против пенсионной реформы.

«То, что столько людей вышли на улицы, уже говорит о том, что просто нет другой возможности быть услышанными властью. И вместо того, чтобы выслушать претензии, организовать диалог, администрацией было принято силовое решение, во многих случаях избыточное. Я как бывший командир спецподразделения, считаю, что действия привлеченных сил по поддержанию общественного порядка, неправомерные, профессионально безграмотные», – написал Мархаев в соцсети. Задержание более тысячи человек 27 июля сенатор назвал «страшным».

«Страшно, что у граждан нашей страны все меньше возможностей для выражения своего мнения. Плохая власть борется с недовольными, хорошая – с причинами недовольства», – дополнил свою мысль Мархаев.

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Сенатор представляет в Совете Федерации Иркутскую область, он уроженец Бурятии. В 1993 году стал первым командиром Бурятского ОМОНа. Уволился в 2007-м в звании полковника. Неоднократно выезжал в командировки в Чечню. В 2017-м баллотировался на пост главы Бурятии, но не преодолел муниципальный фильтр. Критиковал пенсионную реформу как не соответствующую Конституции и голосовал против нее. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 13 августа не поддержал позицию Мархаева. Несоразмерное применение силы он назвал недопустимым, но абсолютно оправданным для пресечения общественных беспорядков. На фоне отказов в регистрации кандидатов в Мосгордуму в столице не утихают мирные массовые протесты. Они начались 20 июля и продолжаются каждую неделю. Последний митинг собрал около 50 тысяч человек.