Пожарные тушат квартирный пожар в центре Петербурга. Хозяином «двушки» занимаются врачи

Квартира в шестиэтажке Центрального района Петербурга загорелась во вторник, 13 августа. От вырывающегося из окон огня успели спасти человека, ещё двоих эвакуировали.

О пожаре в Свечном переулке, 5, «Фонтанке» незадолго до половины третьего дня сообщили читатели. По их словам, внимание привлёк сильный хлопок, после которого разгорелся пожар. Чёрный дым шёл от пятого этажа, опасений добавили отправленные к квартире носилки.

В городском управлении МЧС рассказали, что на пятом этаже горит двухкомнатная квартира. Открытый огонь можно было заметить из окон, в 14:43 его ликвидировали. В двушке обгорели пятнадцать квадратных метров.

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«Из квартиры эвакуирован мужчина, передан бригаде 03. С вышележащего этажа эвакуированы два человека», – добавили в ведомстве.