СМИ: Жителей поморского села Нёнокса собираются временно эвакуировать из-за работ на полигоне ВМФ, где произошел взрыв «специзделия»

Эвакуация населенного пункта вызвана работами на полигоне, запланированными на 14 августа. Ранее под Нёноксой произошел взрыв, однако вывоз населения не связывают с ЧП.

«От местной войсковой части они [жители] получили информацию, что в этот день в селе необходимо отсутствовать с 5 до 7 часов утра. Специально для этого со станции Нёнокса будет отправлен поезд, который и увезёт людей из населённого пункта на время работ на полигоне», – об этом 13 августа сообщает/ издание 29.ru со ссылкой на местных жителей.

По данным издания, эвакуация является «плановой» и не связана со взрывом.

В пресс-службе администрации Северодвинска «Фонтанке» не смогли подтвердить или опровергнуть запланированную эвакуацию, заметив, что такие мероприятия в населенном пункте проходят «регулярно», а их инициатором выступают военные. Глава сельсовета заявил нашему изданию, что ничего не уполномочен говорить по этому вопросу.

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Взрыв на морском полигоне вблизи села Нёнокса произошёл 8 августа. Власти Архангельской области проинформировали о кратковременном скачке радиации, но впоследствии сообщение было удалено. По официальной версии Минобороны, трагедия произошла во время «испытаний жидкостной реактивной двигательной установки». По данным СМИ, взорвался стартовый двигатель перспективной российской крылатой ракеты с неограниченным радиусом действия «Буревестник» – твердотопливный, её маршевый двигатель – ядерный воздушно-реактивный.

По требованию военных прилегающий к месту взрыва район Белого моря до 10 сентября закрыт для судоходства. Общая площадь запретной зоны – примерно 230 квадратных километров. Чрезвычайная комиссия сообщила, что радиационный фон в окрестностях полигона соответствует норме. При этом Росгидромет выявил https://www.fontanka.ru/2019/08/13/028/ превышение мощности дозы гамма-излучения. В аптеках Северодвинска и Архангельска зафиксирован повышенный спрос на йод. Пострадавших от взрыва доставили в столичный центр ядерной медицины. По свидетельствам очевидцев, раненых перевозили в костюмах химзащиты, двери реанимобилей обернули пленкой.

В первые часы после взрыва военное ведомство сообщило о травмировании «шести представителей Минобороны и предприятия-разработчика». В дальнейшем о судьбе военнослужащих информации не поступало. На сегодняшний день нет точных данных о количестве пострадавших и погибших. СМИ указывали, что в больницу доставлены не меньше 12 человек.

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