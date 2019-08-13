Хватит и пальца: пароли для входа на сервисы Google заменят отпечатками

Заходить в сервисы Google можно будет без пароля, с помощью отпечатка пальцев. Компания анонсировала нововведения в обращении 12 августа и сообщила, что функция станет доступна на смартфонах с операционной системой Android, начиная с седьмой версии, в ближайшие несколько дней.

«Новые технологии безопасности превосходят пароли и по надёжности, и по удобству, – подчеркнули в компании. – Мы рады объявить, что вы можете подтверждать свою личность, используя отпечаток пальца вместо пароля при использовании определённых служб Google».

В корпорации объясняют, что бояться утечки данных не стоит: отпечаток пальца никогда не попадёт на сервисы, «он надёжно хранится на вашем устройстве», а система получает лишь криптографическое подтверждение того, что пользователь правильно всё отсканировал. Специалисты уверяют, что используют стандарты безопасности FIDO2, W3C WebAuthn и FIDO CTAP.

Новый принцип получится использовать и для приложений, и для веб-служб, для этого достаточно единожды пройти регистрацию.