На Львовщине СБУ разоблачила «агента российских спецслужб». За это выслали из страны российского дипломата

На Львовщине контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который якобы выполнял задание спецслужб Российской Федерации, пишет СБУ 13 августа.

У Львові контррозвідка СБУ викрила місцевого мешканця, який виконував розвідзавдання спецслужб РФ. Зібрані дані зловмисник передавав російському розвіднику, який "працював" під дипломатичним прикриттям генконсульства Росії https://t.co/VbvEOMWaab pic.twitter.com/oKj4zk4Rzd — СБ України (@ServiceSsu) 13 августа 2019 г.

Оперативники СБУ считают, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, якобы был завербован спецслужбами РФ в 2014 году. "По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны", – сообщают контрразведчики. Они считают, что собранные данные этот человек передавал "российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове".

"Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд. За деятельность несовместимую со статусом консульского должностного лица МИД Украины объявила дипломата-шпиона persona non grata. Он уже покинул территорию Украины", – добавляют в СБУ.