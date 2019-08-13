ИА «Северные новости»: Врачам больницы, куда привезли раненых после взрыва в Белом море, не сказали о радиации

После выписки пострадавших во время взрыва в Белом море в Архангельской областной клинической больнице (АОКБ) опечатаны все кабинеты, в которых побывали раненые. Врачей не предупредили, что для приема военных нужна спецодежда.

Об этом 13 августа сообщает ИА «Северные новости». По утверждению издания, в больнице опечатаны кабинеты, в которых принимали раненых после взрыва в Нёноксе, палаты также закрыты. Весь медперсонал после общения с ФСБ подписал документы о неразглашении, тем не менее журналистам известно, что врачей не предупредили о вероятном превышении радиационного фона, когда в АОКБ привезли военных. «Северные новости» утверждают, что фартук хирурга после операции проверили на аппарате по диагностике радиации – он якобы пищал. Сейчас медперсонал, который контактировал с пострадавшими, отправили в Москву на обследование.

«Сотрудники хирургического корпуса Архангельской областной клинической больницы находятся в угнетенном состоянии. Они не понимают, почему к ним, обычным врачам и медсестрам, тем, кто исполнял свой врачебный долг, было допущено такое отношение», – сообщает СМИ.

При этом ранее стало известно, что пострадавших при испытаниях отвезли в столичный центр ядерной медицины, медиков одели в костюмы химзащиты, машины скорой обтянули пленкой.

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Ранее в Кремле заявили, что в регионе полностью обеспечена безопасность населения.

Взрыв на морском полигоне вблизи села Нёнокса произошёл 8 августа. По официальной версии Минобороны, трагедия в Белом море произошла во время «испытаний жидкостной реактивной двигательной установки». По данным СМИ, взорвался стартовый двигатель перспективной российской крылатой ракеты с неограниченным радиусом действия «Буревестник». Он твердотопливный, маршевый двигатель ракеты – ядерный воздушно-реактивный. Погибли пятеро ученых, в Минобороны подтвердили смерть двух военных. Пострадали до 12 человек.

Белое море в районе взрыва закрыто для судоходства до 10 сентября. Пока местные скупали йод, правительство утверждало что радиационный фон соответствует норме, а синоптики зафиксировали превышение мощности дозы гамма-излучения.