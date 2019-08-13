Правительство РФ выделило почти 6 млрд рублей на тушение пожаров

Правительство России выделило Рослесхозу, Минобороны и МЧС 5,98 млрд рублей на тушение лесных пожаров, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить в 2019 году Рослесхозу из резервного фонда Правительства РФ бюджетные ассигнования на предоставление субвенций из федерального бюджета в объеме 1889458,8 тысячи рублей. … В целях покрытия расходов по тушению лесных пожаров выделить в 2019 году из резервного фонда правительства РФ Минобороны России бюджетные ассигнования в объеме 1787167,9 тысячи рублей и МЧС России – в объеме 2300633 тысяч рублей», — следует из текста документа.

В МЧС ранее заявляли, что основной причиной возникновения природных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение человека с огнем, передавало ТАСС. Инспекторы государственного пожарного надзора возбудили 277 уголовных дел, сообщало агентство со ссылкой на главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору Игоря Кобзева.