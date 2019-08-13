Мост грубости. На Заневском пассажиры «Ниссана» пистолетом преподали урок «Мерседесу»

Петербургский «мост глупости» рискует получить злобного родственника в лице разводной переправы через Неву на северо-востоке города. Второй раз за неделю у водителей на ней сдают нервы, показать раздражение помогает оружие.

Об очередном конфликте на Заневском проспекте «Фонтанке» 13 августа сообщил читатель. Под враждебное влияние моста Александра Невского он попал ещё в субботу, 10 августа, около часа дня въехав на переправу со стороны «Ладожской». ПДД не пренебрегал, двигался со скоростью 60 км/ч – сердить других автомобилистов водителю «Мерседес-Бенц» было как будто нечем, но агрессии избежать не удалось.

Фото: читатель "Фонтанки"

«Перестроился в левый ряд, видимо, это чем-то не понравилось ребятам на "Ниссане". Их машина пересекла сплошную, обогнала по встречке. В это время открылось стекло со стороны пассажира, и, судя по всему, из пневматики мне выстрелили в лобовое», – говорит читатель, подчёркивая, что пострадать могли и люди, но обошлось.

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Тёмно-зелёный «Ниссан Примера» 1993 года выпуска скрылся. Пострадавший «Мерседес» дожидается замены стекла, его владелец накануне написал заявление в полицию.

7 августа правила дорожного движения на мосту Александра Невского разбирали в коллективной драке. 24-летний агрессор с биографией к кулакам добавил нож. Год назад там же «боль и моральные страдания» водителю «Шевроле Ланоса» причинил владелец дубинки.