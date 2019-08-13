А теперь – Япония. Трамп пытается пристроить в Страну восходящего солнца продукты из США на «огромную сумму»
Американский президент напрямую обратился к японскому премьеру с просьбой увеличить закупки из Америки, чтобы сократить дефицит в торговле между двумя странами.
«Дональд Трамп попросил премьер-министра Японии Синдзо Абэ закупить сельскохозяйственной продукции на «огромную сумму». <...> Япония и США договорились заключить сделку по двусторонней торговле к сентябрю», – сообщает 13 августа Euronews со ссылкой на японское агентство Kyodo.
Американскую сторону не устраивает дефицит в торговле с Японией, достигающий почти 57 миллиардов долларов в год. Трамп поручил выработать меры по улучшению ситуации.
Ранее лидер республиканцев накинулся на Китай, также потребовав увеличить закупки сельскохозяйственной продукции.
Напомним, США стали испытывать проблемы со сбытом сельхозпродукции вследствие торговой войны с Китаем. После введения американцами заградительных ввозных пошлин на множество китайских товаров в Поднебесной отказались от закупок продуктов, выращенных в США, прежде всего сои.