Пьяный петербуржец отобрал у женщины машину и устроил ДТП с пожаром в Ящере

В Петербурге пьяный мужчина угнал автомобиль и доехал на нем до Лужского района Ленобласти. Там он устроил аварию и улетел в кювет. Машина сгорела, а сам любитель «пьяной» езды отделался лишь небольшими травмами.

Как стало известно «Фонтанке», в начале восьмого часа вечера 12 августа в полицию Лужского района поступило сообщение о том, что в деревне Ящера на Киевском шоссе столкнулись легковушка Suzuki и красный микроавтобус. «Сузуки» улетела в кювет и перевернулась.

Выехав на место, полицейские установили, что на 98-м километре трассы Петербург – Псков на прямом участке дороги серый Suzuki Liana столкнулся с попутным микроавтобусом Ford Transit, ехавшим впереди. От удара «Форд» съехал в правый кювет, а «Сузуки» – в левый, после чего опрокинулся и загорелся.

В результате ДТП оба водителя получили легкие травмы. Пассажиров в машинах не было. Водитель Suzuki – 39-летний петербуржец – находился в состоянии алкогольного опьянения.

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При проверке оказалось, что «Сузуки» был угнан. Автомобиль принадлежит петербурженке. Женщина обратилась в полицию, сообщив, что около 14 часов 12 августа мужчина, уже будучи пьяным, отобрал у нее ключи от машины, припаркованной в Ковенском переулке, сел в нее и уехал. Потерпевшая добавила, что угонщик, предположительно, может находиться в Лужском районе, где его, собственно, и нашли. Очевидцы успели вытащить его из горящей машины, пишет в группе «Подслушано в городе Луга» Олег.