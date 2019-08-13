«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок новые квартиры в Московском районе

«Петербургская Недвижимость»

Компания начала продажи новых секций в корпусах 1.1 и 1.2 жилого комплекса «Зеленый квартал на Пулковских высотах». Дома находятся в высокой стадии готовности: покупатели смогут отметить новоселье уже в следующем году.

ЖК «Зеленый квартал» — одно из самых интересных предложений в престижном Московском районе. Так, в домах со сроком сдачи в 2020 году стоимость квартир начинается всего от 2,5 млн рублей: это отличное решение для тех, кому важно приобрести жилье по хорошей цене и переехать как можно скорее. В корпусах 1.1 и 1.2 представлены планировки от студий до просторных четырехкомнатных, благодаря чему каждый покупатель сможет найти подходящий вариант. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой в цветовой гамме «Ваниль» или «Шоколад».

«Зеленый квартал на Пулковских высотах» — проект Setl Group, который строится в 20 минутах езды от станции метро «Московская». В составе жилого комплекса возводятся дома высотой всего 4 этажа с мансардами и террасами. Название квартала говорит само за себя: здесь будут высажены яблоневый, вишневый и сиреневый сад, а также четыре аллеи и еловый сквер. В проекте предусмотрена необходимая инфраструктура: две школы, два сада, медцентр, шахматный клуб, магазины и кафе на первых этажах домов.

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом всех объектов Setl Group и предлагает жилье от 40 надежных застройщиков. Благодаря сотрудничеству компании с ведущими банками покупатели получают ипотеку на привлекательных условиях. Услуги по подбору жилого комплекса, квартир, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для клиентов «Петербургской Недвижимости».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Зеленый квартал» – застройщик ООО «АРТ«Созидание», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф