Россия стала лидером упоминаний в twitter Трампа, обогнав Китай

Россия стала лидером упоминаний в twitter Дональда Трампа и с 2016 года появилась в его записях 297 раз.

Ролик с подсчётами 13 августа опубликовали журналисты The Economist.

Второе место заняла КНДР, она фигурировала в твитах президента Америки почти в два раза меньше России – 163 раза. Тройку самых популярных стран в twitter Трампа замкнул Китай. Дальше идут Мексика и Пуэрто-Рико.

Журналисты особо отметили, что, несмотря «на особые отношения» между США и Великобританией, последняя в рейтинге упоминаний оказалась лишь 15-й.

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По данным издания, за время своего президентства глава Белого дома всего писал о 81 стране мира 1384 раза.