«Безопасность обеспечивается полностью». В Кремле прокомментировали повышение уровня радиации после ЧП в Северодвинске

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у граждан страны нет поводов для беспокойства после взрыва, произошедшего 8 августа на полигоне под Нёноксой.

«Могу заверить, что, естественно, всеми компетентными в этой ситуации ведомствами делается все и обеспечивается полностью безопасность граждан Российской Федерации», – цитирует 13 августа заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, «не должно быть никаких сомнений» в том, что власти намерены обеспечить все меры безопасности.

Взрыв на морском полигоне вблизи села Нёнокса произошёл 8 августа. Власти Архангельской области проинформировали о кратковременном скачке радиации, но впоследствии сообщение было удалено. По официальной версии Минобороны, трагедия произошла во время «испытаний жидкостной реактивной двигательной установки». По данным СМИ, взорвался стартовый двигатель перспективной российской крылатой ракеты с неограниченным радиусом действия «Буревестник» – твердотопливный, её маршевый двигатель – ядерный воздушно-реактивный.

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По требованию военных прилегающий к месту взрыва район Белого моря до 10 сентября закрыт для судоходства. Общая площадь запретной зоны – примерно 230 квадратных километров. Чрезвычайная комиссия сообщила, что радиационный фон в окрестностях полигона соответствует норме. При этом Росгидромет выявил превышение мощности дозы гамма-излучения. В аптеках Северодвинска и Архангельска зафиксирован повышенный спрос на йод. Пострадавших от взрыва доставили в столичный центр ядерной медицины. По свидетельствам очевидцев, раненых перевозили в костюмах химзащиты, двери реанимобилей обернули пленкой.

В первые часы после взрыва военное ведомство сообщило о травмировании «шести представителей Минобороны и предприятия-разработчика». В дальнейшем о судьбе военнослужащих информации не поступало. На сегодняшний день нет точных данных о количестве пострадавших и погибших. СМИ указывали, что в больницу доставлены не меньше 12 человек.

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