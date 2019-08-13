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Происшествия
13.08.2019 13:50
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В Якутии перегруженная «Тойота Марк 2» влетела в грузовик. Погибли пять человек, пострадали четверо. Они были в одной машине

Компания молодежи остановила попутку в Якутии. В салон пассажиры буквально набивались и разместились друг у друга на коленях. Поездка закончилась аварией, в результате которой погибли пять человек, еще четверо отправились в больницу.

В Якутии перегруженная «Тойота Марк 2» влетела в грузовик. Погибли пять человек, пострадали четверо. Они были в одной машине

Как сообщает пресс-служба якутского управления ГИБДД, ДТП произошло ранним утром 13 августа на 381 километре федеральной автодороги «Лена». По предварительной информации, водитель праворульной «Тойоты Марк 2» решил подобрать попутчиков, несмотря на то, что в салоне уже были пассажиры. Компания, в которой были несовершеннолетние в возрасте 16-17 лет, смогла поместиться в салоне. Вихляя, японский автомобиль двинулся в путь.

Навстречу «Тойоте» по трассе ехал КамАЗ. Водитель грузовика заметил странные маневры легковушки, которая виляла из стороны в сторону. В какой-то момент, как сообщает ГИБДД, большегруз и вовсе остановился, чтобы пропустить «Тойоту». В этот момент на большой скорости японская машина выехала на встречку и влетела КамАЗу в лоб, после чего ее выкинуло на обочину.

До приезда врачей скорой помощи на месте скончались пять человек. Еще четыре получили травмы, двое из них в тяжелом состоянии. На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства и причины происшествия, добавили в ГИБДД.

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