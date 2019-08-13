РАСК присвоил «Группе ЛСР» очень высокий рейтинг надежности

ПАО «Группа ЛСР»

Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК) впервые повысило рейтинг надежности застройщика до максимально возможного.

По итогам анализа экспертов агентства, «Группа ЛСР» получила самый высокий рейтинг среди российских девелоперов: А1 – «Класс компаний с отличной (очень высокой) надежностью».

– Мы достигли весомого прогресса в качестве управления нашими бизнес-процессами, росте ключевых операционных и финансовых показателей за последний год, – комментирует директор по работе с инвесторами и устойчивому развитию Игорь Цой. – Повышение рейтинга надежности доказывает наши прочные позиции на рынке и правильно выбранный вектор развития. Мы с уверенностью и оптимизмом смотрим в будущее и планируем добиться еще большего успеха по мере реализации нашей стратегии.

Несмотря на существенные изменения в жилищном законодательстве, «Группа ЛСР» сохраняет свою репутацию надежного застройщика и одного из лидеров отрасли. Проведенный экспертами РАСК анализ подтвердил, что «Группа ЛСР» в полной мере способна исполнять возложенные на нее обязательства перед дольщиками и кредиторами.

Рейтинги класса «A» обозначают очень высокий уровень надежности. Они присваиваются только в случае исключительно высокой эффективности управления, способности выполнять обязательства перед дольщиками, а также при очень высокой вероятности завершения строительства начатых объектов и выполнении всех требований по информационной открытости согласно Федеральному закону от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ. Вероятность негативного влияния на компанию внешних факторов не является значительной.

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