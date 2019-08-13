Зеленский упрощает получение украинского гражданства «преследуемым по политическим мотивам» россиянам
Президент Украины поручил «безотлагательно» подготовить законопроект о новых правилах выдачи паспортов республики.
«Безотлагательно разработать проект закона, направленного на упрощение порядка получения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям», – говорится 13 августа в указе Владимира Зеленского, опубликованном на сайте президентской администрации.
Для получения украинского паспорта россиянам необходимо доказать факт преследования по политическим мотивам и отказаться от «своей гражданской принадлежности».
Зеленский пообещал упростить получение гражданства его страны после того, как российская сторона ввела новые правила выдачи российских документов для жителей Луганской и Донецкой областей.
Справка:
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в середине апреля текущего года. В соответствии с документом стать гражданами России по упрощенной схеме имеют право «лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Как позже отмечал российский президент, указ был принят в «гуманитарных целях», поскольку жители районов Донбасса, по его словам, не могут нормально перемещаться. 1 мая Путин подписал еще один документ, предусматривающий упрощенную процедуру получения гражданства для украинцев, родившихся и постоянно проживавших на территории Крыма до 2014 года.