Зеленский упрощает получение украинского гражданства «преследуемым по политическим мотивам» россиянам

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в середине апреля текущего года. В соответствии с документом стать гражданами России по упрощенной схеме имеют право «лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Как позже отмечал российский президент, указ был принят в «гуманитарных целях», поскольку жители районов Донбасса, по его словам, не могут нормально перемещаться. 1 мая Путин подписал еще один документ, предусматривающий упрощенную процедуру получения гражданства для украинцев, родившихся и постоянно проживавших на территории Крыма до 2014 года.