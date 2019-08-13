Пытался тормозить, но занесло: бетономешалка перевернула «Рено» на мокром проспекте Маршала Блюхера

Водитель легковушки пострадал в ДТП в Калининском районе Петербурга вечером 12 августа. Авария стала третьим «перевертышем» за день, но хотя бы обошлась без жертв.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Калининскому району, около 22:55 у дома 11а по проспекту Маршала Блюхера 51-летний водитель автобетоносмесителя на базе КамАЗа не справился с управлением и столкнулся с попутным автомобилем Renault.

Водитель «Рено» останавливался перед светофором, мужчина на грузовике пытался затормозить, но машину занесло, и она въехала в легковушку. От удара «Рено» перевернулся на крышу. Шел ливень, отмечают в группе.

В результате аварии пострадал 68-летний водитель Renault. В состоянии средней тяжести его доставили в Елизаветинскую больницу.

Реклама



До этого, еще днем, на перекрёстке Поклонногорской, Афонской и Вербной улиц после столкновения легковушек одна из машин улетела на тротуар и перевернулась набок. О пострадавших не сообщалось. Еще один «перевертыш» произошел вечером на дамбе. Погиб мужчина, который находился на дороге, – он попал под колеса.

Около 22:10 на 118-м километре внутреннего кольца КАД, в Кронштадтском районе, 38-летний водитель Citro?n Berlingo въехал в LADA Granta, которая стояла в крайнем правом ряду, сажая пассажира: 29-летняя дочь забирала 51-летнего отца с рыбалки. Сесть в машину мужчина не успел – от удара «Ситроена» «Лада» наехала на него, и мужчина скончался на месте.