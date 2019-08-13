Теплоход «Святая Русь» зажигает на Волге. Он стал легендой после пьяного бунта в Петербурге

На Волге пытаются спасти от огня пассажирский теплоход «Святая Русь». Его тушат по третьему номеру сложности, заливают с воды, но безрезультатно. В памяти пассажиров «Святая Русь» останется самым отвязным плавучим баром.

ГУ МЧС по Нижегородской области

Как сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области 13 августа, в 11:40 поступила заявка на пожар в затоне Сибирский на реке Волге.

«Возгорание на трехпалубном теплоходе «Святая Русь», в тушении пожара задействован 21 человек и шесть единиц техники, в том числе катер «Вьюн». Ранг пожара повышен до № 3», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Персонала и пассажира на судне не было, пострадавших на данный момент нет.

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Теплоход не эксплуатируется с 2018 года, его планировали разобрать на металлолом. Местом утилизации как раз был выбран затон Сибирский на левом берегу Волги.

«Святую Русь» вывели из эксплуатации в конце июня 2015 года после скандала, который устроили туристы из Петербурга. Теплоход сломался по пути на остров Валаам. Дрейфовая качка и бесплатный алкоголь разбудили в 150 пассажирах демонов страха, паники и линчевания. Они обещали вздернуть капитана, забросали однотипными звонками службу «112», один из пассажиров надел спасательный жилет и сиганул за борт. Экипаж тоже оказался небезгрешен – алкоголь в крови нашли у боцмана, кока, механика и других. Поломки «Святой Руси» оказались делом не эпизодическим, а хроническим. Теплоход сняли с навигации и больше к его услугам не прибегали. Владелец судна – «Казанская судоходная компания» – разорился, его имущество выставили на торги.