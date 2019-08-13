Разбойник с большой дороги. Оставшийся без работы полицейский заподозрен в охоте за иностранными туристами в Петербурге

В Петербурге по подозрению в уличных налетах задержан и арестован бывший сотрудник полиции, недавно оставшийся без работы. Алексею Калинину вменяют разбойные нападения на граждан Китая.

О задержании двух подозреваемых 13 августа сообщает ГУ МВД Петербурга и области.

«В полицию поступило заявление от 38-летнего гражданина одной из стран Восточной Азии о том, что 5 июня на Измайловском проспекте неизвестные преступники, брызнув ему в лицо из газового баллончика, открыто похитили рюкзак с документами. Сотрудники управления уголовного розыска и полиции Адмиралтейского района задержали двух граждан, 26 и 27 лет. Оба ранее судимы. Младший из них, проживающий в Псковской области, ранее судим за различные преступления на территории своего родного города, а старший ранее судим за кражу», – говорится в сообщении ГУ МВД.

Задержанные, по версии следствия, причастны к нападению еще на одного гражданина Китая – 10 июня 2019 года на Выборгской набережной они якобы похитили сумку с деньгами и личными вещами на сумму около 500 тысяч рублей.

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Полиция Петербурга не конкретизировала преступления, по которым 26-летний подозреваемый ранее был судим. Они все имеют характер должностных. По данным «Фонтанки», задержанный – бывший инспектор ДПС ГИБДД Гдовского района Псковской области Алексей Калинин. В мае 2018 года он был осужден за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями при разборе ДТП с пострадавшими. Местный житель пьяным уснул за рулем и съехал в кювет, повредил себе голову, пассажиры тоже получили травмы. Калинин, не желая проводить административное расследование, составил протокол на постороннего, трезвого человека.

На следствии очевидцы вспоминали диалог между инспектором и виновником аварии, он упомянут в приговоре Гдовского райсуда:

– Ты сидел за рулем? – спросил Калинин.

– Да.

– Ты что ерунду говоришь? Ты же с велосипеда упал.

– Ой, точно, я упал с велосипеда.

Руководство инспектора выявило фальсификацию и после служебной проверки. Калинина приговорили к штрафу 50 тысяч рублей.

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В декабре 2017 года бывший полицейский был приговорен по статье 307 УК. На судебном процессе над своим коллегой, тоже инспектором ДПС, которого обвиняли в составлении протокола о несуществующем нарушении правил дорожного движения (коллега выдумал мопедиста, гонявшего по Гдову), Калинин дал заведомо ложные показания, чтобы выгородить товарища. За это преступление его приговорили к штрафу 60 тысяч рублей.

После увольнения из полиции Калинин некоторое время работал менеджером по продажам, не нашел себя в ретейле и перебрался в Петербург. Его предполагаемый подельник по июньским налетам на граждан Китая – 27-летний Ильдар Маликов. Он ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Калинин и Маликов отправлены в СИЗО на два месяца.