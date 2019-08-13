Соболь наказали на 300 тысяч за призыв на акцию 27 июня. Общая сумма её штрафов стремится к миллиону

Юрист Фонда борьбы с коррупцией и несостоявшийся кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь сообщила об очередном штрафе, назначенном за мирные протестные акции. В череде «денежных» наказаний она видит умысел.

«Сумма моих штрафов за протесты достигла уже 930 000 рублей. Снова максимально возможный штраф», - 13 августа написала она в «Твиттере», комментируя решение Хорошеевского суда Москвы от 7 августа.

Поводом для него стал пост в Facebook с призывами принять участие в акции 27 июля. Это, как подчёркивает Соболь, она узнала из СМИ. «Ну, а зачем, всем и так всё ясно: посадить под административный арест не могут, хотят штрафами придавить», – объясняет юрист ФБК.

27 июля 30 тысяч рублей штрафа ей назначил Хамовнический суд столицы. 3 августа уже на 300 тысяч оштрафовал Щербинский райсуд. 12 августа аналогичное наказание назначил Троицкий суд. Не получившая регистрацию в кандидаты в Мосгордуму Соболь настроена решительно. «Всё равно не сдамся», – заверяет она.

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Протесты на фоне отказов в регистрации кандидатов в депутаты проходят в столице с 20 июля и заканчиваются массовыми задержаниями. Без них не обошлась даже последняя акция, добро на которую дали местные власти. В Петербурге планировали в знак солидарности постоять серией одиночных пикетов. Такой формат не требует согласования с правительством. Полиция задержала 79 человек, за редким исключением, все они получили протоколы.