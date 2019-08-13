Пятиклассник, спасавший детей при пожаре в «Холдоми», награждён орденом Мужества посмертно

Одиннадцатилетний Алексей Мартыненко, который пытался спасти других детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми», посмертно награждён орденом Мужества, сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края 13 августа.

Алексей получил тяжёлые ожоги и скончался в больнице 23 июля. В указе о награждении орденом отмечены его «смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях». Мальчик учился в пятом классе лицея №1 Комсомольска-на-Амуре. Просьбу наградить Мартыненко орденом Мужества распространили жители Хабаровского края: они написали петицию, распространили её в соцсетях и получили одобрение губернатора Сергея Фургала.

Пожар в лагере «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля, из 26 палаток уцелели лишь шесть. Пострадали 12 человек, в основном несовершеннолетние, четверо детей погибли. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. После трагедии в детских лагерях по всей России начались проверки.