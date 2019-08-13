Фотографии с «Сортавалы» показывают, что происходит со стоящими легковушками, когда в них влетает самосвал

Кадры с места смертельной ночной аварии на трассе «Сортавала» публикует 13 августа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

Это ДТП стало одной из многочисленных иллюстраций того, почему нельзя останавливаться на автомагистрали. Водитель самосвала, видимо, не заметил вставший из-за поломки ВАЗ-2106 на правой обочине и врезался в него. Действительно, видимость была затруднена: шёл сильный дождь, хотя дорога здесь освещена. От удара «Жигули» бросило вперёд, на стоящий «Лансер» и его молодого водителя, вышедшего на дорогу (возможно, он остановился помочь женщине на «Жигулях»).

Мужчина (по данным «Фонтанки», житель Кировска) погиб на месте. Женщина из ВАЗа (жительница Псковской области) оказалась в больнице с травмами средней степени тяжести.

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На фотографиях ГИБДД видно, какой силы был удар – неудивительно, учитывая массу гружённого щебнем «ДАФа» и скорости, которые обычно развивают на ровной и пустой (на тот момент) «Сортавале». «Шестёрку» развернуло, её заднюю часть размололо в фарш, а «Лансер» и вовсе выкинуло в кювет: он пролетел, наверное, пару десятков метров.

Время и место ДТП – 12 августа, около 23:10, 5-й километр федеральной автодороги «Сортавала» (Новоприозерское шоссе), совсем рядом с Петербургом.

Наезд на стоящее транспортное средство часто заканчивается трагически. Такой стала и вчерашняя авария на дамбе, где рыбак попал под машину своей дочери. 1 августа на дамбе же погиб мотоциклист, влетев под припаркованный грузовик. В июле на КАД «Туарег» ополовинил сломавшийся «Шевроле Круз», а мусоровоз почти полностью вдавил легковушку в отбойник. За несколько дней до этого на Парнасе брошенный трактор приманил лихую «девятку»: её разорвало на куски.