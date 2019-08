Британские «Тайфуны» пытались поймать русских «Медведей» в небе над Северной Атлантикой

Истребители Eurofighter Typhoon британских ВВС перехватили и сопроводили два российских самолета Ту-142 (российский дальний противолодочный самолёт), сообщило Минобороны Великобритании в Twitter 13 августа.

RAF Typhoons scrambled again on 12th August to intercept Russian aircraft. Two Tupolev Tu-142 Bears were seen on radar approaching UK airspace. The Bears were intercepted and shadowed by Typhoons from @RAFLossiemouth, supported by a Voyager tanker from @RAFBrizeNorton. pic.twitter.com/HIy2SZOnqw

