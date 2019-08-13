Британские «Тайфуны» пытались поймать русских «Медведей» в небе над Северной Атлантикой

Истребители Eurofighter Typhoon британских ВВС перехватили и сопроводили два российских самолета Ту-142 (российский дальний противолодочный самолёт), сообщило Минобороны Великобритании в Twitter 13 августа.

RAF Typhoons scrambled again on 12th August to intercept Russian aircraft. Two Tupolev Tu-142 Bears were seen on radar approaching UK airspace. The Bears were intercepted and shadowed by Typhoons from @RAFLossiemouth, supported by a Voyager tanker from @RAFBrizeNorton. pic.twitter.com/HIy2SZOnqw — Royal Air Force (@RoyalAirForce) 13 августа 2019 г.

"Два самолета-"медведя" Ту-142 были замечены на радаре 12 августа приближающимися к воздушному пространству Великобритании. "Медведи" были перехвачены и сопровождены Typhoon при поддержке танкера Voyager", – заявило ведомство. Самолеты королевских ВВС вылетали с военной базы Лоссимут в Шотландии.

Накануне Министерство обороны РФ сообщало о том, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полета составила более 9 часов. "На отдельных этапах маршрута полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии", – добавляло МО РФ.

О полётах Ту-142 над Атлантикой российское оборонное ведомство не сообщало. Возможно, что британские ВВС просто перепутали Ту-95 и Ту-142. Эта модель противолодочного бомбардировщика создана на базе основного стратегического ракетоносца и очень схожа с ним.