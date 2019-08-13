Петербуржцы стали реже брать ипотеку. Не помогают даже падающие ставки

Жители Северо-Западного федерального округа в первом полугодии 2019 года набрали ипотечных кредитов на 167,4 млрд рублей. Это на 0,6% меньше, чем за те же шесть месяцев 2018 года.

Как сообщили 13 августа в пресс-службе ЦБ РФ, общее число выданных кредитов снизилось на 9,7%, – до 71,1 тыс. рублей. Средний размер кредита в Петербурге – 2,9 млн рублей. Доля просрочки — 0,8%. При этом ставки продолжают снижаться. Средневзвешенная в СЗФО и Санкт-Петербурге – 10,27%. В Северной столице по сравнению с маем она стала меньше на 0,23 процентных пункта.

Напомним, что с 31 июля 2019 года в России ипотечники, которые заболели, родили детей или существенно просели по доходам, могут требовать себе полугодовые каникулы. То есть временно не платить по долгу за квартиру или делать это в меньшем объеме, без рисков для кредитной истории и крыши над головой. «Фонтанка» рассказывала о нюансах этого долгового послабления.