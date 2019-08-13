ВЦИОМ нашел самых заядлых грибников в Москве и Петербурге

Москва и Петербург стали столицами российского «грибособирательства»: тут проживает 47% заядлых грибников. Такие данные 13 августа опубликовал ВЦИОМ.

По результатам исследования, сбором грибов и ягод занимается почти половина россиян — 48%. При этом популярность такого хобби с 2011 года выросла на 4%. Мужчины собирают грибы чаще, чем женщины, и, как правило, собирательством увлекаются люди среднего возраста. К 60 годам страсть ходить по лесам пропадает: россияне старше этой отметки чаще других равнодушны к собирательству не только грибов, но и ягод.

В среднем за один поход каждый грибник приносит домой пять килограммов грибов, но жителям Сибирского и Приволжского округов удалось поставить рекорд: они собирают по семь и шесть килограммов.

Больше чем в половине случаев россияне охотятся за белыми грибами, в 35% – за подберезовиками, в 33% – за подосиновиками. Замыкают топ наиболее популярных грибных сортов маслята, грузди и лисички.