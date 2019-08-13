Пива нет. Кингисеппская таможня накрыла контрабандную партию хмельного из Эстонии в 248 литров

Перевозчик алкоголя из Прибалтики указал неверное количество перевозимого товара, что стало причиной для его конфискации на российской границе.

«Товар был задержан на таможенном посту МАПП Ивангород. Перевозчик следовал из Таллина в Санкт-Петербург, перемещая товарную партию пива в количестве 1658 упаковок. В товаросопроводительных документах было заявлено 26 грузовых мест. Однако в ходе проведения таможенного досмотра выяснилось, что количество грузовых мест не соответствует сведениям, указанным в документах», – рассказали http://sztu.customs.ru/news/document/200834?fbclid=IwAR14dEeQV7ULzo9evDr3f6_T7sARTRZeyViTQ4EA68SqyhPWuXA-W05jdm4 13 августа в Северо-Западном таможенном управлении.

Кингисеппский городской суд принял решение передать в федеральную собственность 240 литров эстонского пива. В отношении перевозчика возбудили дело об административном правонарушении после предоставления неверных сведений. Представитель нарушителя заявили о согласии на конфискацию.

Суд признал перевозчика виновным.