На «дачных» участках по выборам губернатора Петербурга не будет видеонаблюдения. От него откажутся "ради экономии"

Избирательные участки в Ленинградской и Псковской областях, которые городские власти организовали, чтобы проголосовать за кандидатуру губернатора Петербурга смогли дачники, останутся без видеонаблюдения. Такое решение приняла петербургская избирательная комиссия на заседании 13 августа.

Отказаться от видеонаблюдения избирком решил ради экономии бюджетных денег, заявил председатель городской комиссии Виктор Миненко. Он выразил уверенность, что проконтролировать чистоту процесса поможет Центральная избирательная комиссия, а также наблюдатели, которых выставят кандидаты в губернаторы и городская Общественная палата.

Между тем все конкуренты врио губернатора Александра Беглова выступили резко против создания загородных участков именно из-за того, что организовать наблюдение вдалеке от города сложно. Отказаться от «дачного» голосования дважды настоятельно рекомендовала петербургским властям и глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Виктор Миненко, впрочем, заявил, что не может пойти наперекор воле избирателей, которые якобы приветствуют возможность проголосовать на отдыхе. Зампред ЦИК Николай Булаев публично усомнился в искренности этих слов: он заявил, что половина заявлений петербуржцев о намерении голосовать на даче — ненастоящие, и пообещал прислать в Петербург проверку.

Решение организовать 92 «дачных» участка в Ленинградской и Псковской областях горизбирком принял в начале июля. Единственным, кто выступил с просьбой «расширить географию дачного голосования», был член президентского Совета по правам человека Александр Брод. Впоследствии именно он предложил организовать наблюдение на «дачных» участках силами «волонтеров», подготовленных петербургской Общественной палатой. В этой организации утверждают, что выставят на участки около четырех тысяч неравнодушных горожан, хотя на их первой обучающей встрече «Фонтанка» обнаружила в основном пришедших по разнарядке сотрудников бюджетных учреждений.