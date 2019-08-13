Грибника-«зацепера» нашли у вокзала в Тихвине. Урожай он решил доставить на грузовом поезде

Попытка использовать поезд вместо такси закончилась больницей для грибника в Ленинградской области. В палату любителя собирательства отправили со станции в Тихвине.

Как сообщает 13 августа управление на транспорте МВД по СЗФО, мужчину 42-х лет нашли между путями в 200 м от станции Тихвин. Он был в состоянии шока и не мог сам ходить. В местную больницу его доставили с черепно-мозговой травмой и переломом правой руки.

Позже выяснилось: житель Ленобласти собирал грибы в районе станции Астрачи. Устав, он сел на сцепку грузового поезда, чтобы сократить путь до Тихвина. Ехать нужно было около 10 минут. Подъезжая к вокзалу, грибник спрыгнул на ходу и неудачно.

Несмотря на то, что мужчина наказал сам себя, он, вероятно, получит еще административный протокол за «зацепинг» на грузовом поезде.