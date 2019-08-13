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Строительство
13.08.2019 11:56
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Строящееся жилье в Петербурге с начала года подорожало почти на 5%

С начала года средняя стоимость кв. метра строящегося жилья класса масс-маркет в Петербурге выросла на 4,9%, до 109,7 тыс. руб. Такие данные приводит Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость» 13 августа.

При этом, по данным исследования, недвижимость в пригородах прибавила в цене 4,5% – «квадрат» в июле стоил в среднем 73,2 тыс. руб. Цены на жилье бизнес-класса в городе шли вверх такими же темпами, что и на масс-маркет: +4,9% с начала года, до 175,8 тыс. руб. в июле. Элитная недвижимость подорожала на 0,6% – кв. метр теперь стоит в среднем 341,3 тыс. руб.

«Сильнее всего с начала года подорожало жилье массового сегмента на территориях за КАД в городской черте и пригородах: на 6%, до 76,8 тыс. руб./кв. м, – рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». – Почти такой же рост показали квартиры в объектах масс-маркет в спальных районах – на 5,8%, до 107,9 тыс. руб./кв. м. В историческом центре (Петроградский, Центральный, Адмиралтейский район до Обводного канала, В.О. без намыва) в силу и без того высокой средней стоимости кв. метра жилье подорожало не так заметно – на 3,9% с начала года, до 136,2 тыс. руб.».

Как ранее не раз говорили участники рынка, жилье неизменно будет дорожать – по различным прогнозам, цена вырастет примерно на 5–10%. Виной тому новые правила для долевого строительства, обязывающие строителей хранить деньги дольщиков в банке. Однако удорожание обещают не резкое, а довольно плавное, так как еще пару лет будут завершать начатые объекты по старым правилам, а рынок будет перестраиваться.

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