«Въехал в столб и спит». Ночной ливень оставил Петербургу россыпь машин по обочинам

После сильного ночного дождя, сопровождавшегося необычными облачными образованиями, утро 13 августа Петербург встречал россыпью битых машин – в столбах и заборах. Любопытно, что среди десятка аварий – пара каршеринговых автомобилей и одно такси.

Улетевшие с дороги каршеринги участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» заметили на Парашютной улице и на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе. Таксист врезался в столб на Индустриальном проспекте.

«На Суздальском водитель на «КИА» въехал в столб и спит в автомобиле», – рассказывает там же Виктор.

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Ещё одна легковушка снесла столб между Зеленогорском и Комарово.

На проспекте Ветеранов, у перекрестка с улицей Танкиста Хрустицкого, по словам очевидца, «грустят в заборе «Солярис» и «Поло».

А на Софийской улице, между Колпино и КАД, «француз» осел на газоне, сделав кувырок. «Рено» ехал с большой скоростью, въехал в зад «Ладе», зацепил «Боксера», которого выкинуло на правую полосу, после «Рено» перевернулся и оказался на разделительной», – пишет в «ДТП и ЧП» очевидец.