Две женщины на «немцах» встретились в Колпино и поймали КамАЗ. Среди пострадавших ребенок

Две легковушки и грузовик столкнулись утром 13 августа в Колпинском районе Петербурга. Пострадали три человека, в том числе ребенок.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 7:35 у дома 10 по улице Танкистов в Колпино 39-летняя женщина на автомобиле Volkswagen столкнулась с Audi Q3 под управлением 34-летней женщины. После этого «Ауди» столкнулся с КамАЗом «Мехуборки», за рулем которого был 41-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили обе автомобилистки и 6-летний пассажир Audi. По факту ДТП ГИБДД ведет проверку.