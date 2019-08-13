В Финском заливе весёлый капитан отправил катер на мель, а пассажира в больницу

Двое жителей Приморского района Петербурга получили травмы во время ночной прогулки в акватории Финского залива. Капитан взялся за штурвал нетвёрдой рукой.

Как стало известно «Фонтанке», об аварии на воде экстренные службы незадолго до полуночи 12 августа известил диспетчер петербургской дамбы. Он рассказал, что в районе судопропускного сооружения С-2 с финской стороны на камни вылетел катер, и предупредил о пострадавших.

На берегу нашли двоих. Оба по виду были нетрезвы и нуждались в медицинской помощи. Больше всего досталось 55-летнему владельцу прав на управление маломерным судном. У него черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, переломы затылочной и теменной кости. Мужчина в реанимации. 65-летний компаньон по путешествию оказался одновременно соседом по парадной.