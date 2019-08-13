В грузинских аэропортах недосчитались 10% пассажиров после запрета полетов из России

Министерство экономики Грузии зафиксировало падение пассажиропотока в крупнейших аэропортах республики после введенного российской стороной запрета на полеты.

«В общей сложности у нас наблюдается 10-процентное падение. Например, если в июле прошлого года Тбилисский аэропорт обслужил 430 тысяч пассажиров, то в этом году он пропустил 385 тысяч человек. Батуми в июле этого года обслужил 100 тысяч человек, в то время как в прошлом году эта цифра составляла 111 тысяч», – цитирует 13 августа заявление замминистра экономики Акакия Сагирашвили ТАСС.

При этом его оценка показала более резкое падение, чем данные администрации туризма, согласно которым в июле страну посетили на 6,4% меньше россиян, чем годом ранее.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что потери туристического сектора кавказской республики составили 60 миллионов долларов.