В грузинских аэропортах недосчитались 10% пассажиров после запрета полетов из России
Министерство экономики Грузии зафиксировало падение пассажиропотока в крупнейших аэропортах республики после введенного российской стороной запрета на полеты.
«В общей сложности у нас наблюдается 10-процентное падение. Например, если в июле прошлого года Тбилисский аэропорт обслужил 430 тысяч пассажиров, то в этом году он пропустил 385 тысяч человек. Батуми в июле этого года обслужил 100 тысяч человек, в то время как в прошлом году эта цифра составляла 111 тысяч», – цитирует 13 августа заявление замминистра экономики Акакия Сагирашвили ТАСС.
При этом его оценка показала более резкое падение, чем данные администрации туризма, согласно которым в июле страну посетили на 6,4% меньше россиян, чем годом ранее.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что потери туристического сектора кавказской республики составили 60 миллионов долларов.
Справка:
С 8 июля вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Решения российского руководства о запрете полетов связаны с обстановкой в Грузии. Протесты у грузинского парламента начались накануне 20 июня и быстро переросли в столкновения между митингующими и полицией. Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, из которых 80 оказались сотрудниками полиции. Также МВД республики сообщило, что в результате акции были задержаны 305 человек. Выход людей на улицу был спровоцирован действиями российского депутата и главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента, что вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности. Протестующие обвинили спикера парламента Ираклия Кобахидзе в предательстве родины и потребовали от него уйти в отставку. Кобахидзе выполнил требования протестующих на следующий день. Кроме того, в отставку подал организатор Межпарламентской ассамблеи православия Закария Куцнашвили.