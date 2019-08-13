«Не смогли разойтись с колясками перед открытой дверью». Поножовщину в детском саду рассмотрит суд

Уголовное дело о драке двух мам в детском саду №45 на проспекте Римского-Корсакова направлено в суд. Как сообщает петербургская прокуратура, разбираться, зачем обвиняемая Людмила Балковая била соперницу в коридоре, будут в мировом судебном участке №2.

По версии следствия, в феврале 2019 года Людмила Балковая нанесла потерпевшей Анастасии Михайловой «несколько ударов по голове и туловищу, схватила за волосы и ударила коленом в область лба». Как писала «Фонтанка», причиной стал конфликт, который произошел за несколько недель до этого: родительский комитет собирал по 700 рублей на подарки детям, Людмила назвала это «поборами», высказалась в чате в WhatsApp и была удалена из него со словами: «Если тебе не с кем общаться, заведи себе хомячка». При личной встрече с главой родительского комитета Анастасией 5 февраля петербурженка толкнула её и достала перочинный нож. Драку квалифицировали как «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

«До начала конфликта женщины не смогли разойтись с детскими колясками перед открытой дверью», – так надзор описывает повод для стычки.