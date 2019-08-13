Пресса назвала имя нового посла США в России

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения спецпредставителя по КНДР Стивена Бигана новым послом в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство напоминает, что в пятницу, 9 августа, портал Vox также со ссылкой на источники сообщил, что Трамп скорее всего назначит именно Бигана послом США в России. Источник Reuters добавил, что кандидатура Бигана рассматривается.

Стивен Биган изучал политологию и русский язык в университете штата Мичиган, а с 1992 по 1994 год возглавлял отделение Международного республиканского института в Москве.

О том, что посол США в России Джон Хантсман подал американскому президенту Дональду Трампу заявление об отставке, стало известно 6 июля. Как сообщало издание The Salt Lake Tribune, Хантсман собирается уйти с должности 3 октября 2019 года. Позднее, отмечает Reuters, Госдепартамент подтвердил отставку Хантсмана.