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Происшествия
13.08.2019 11:00
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СМИ: Росгидромет выявил многократное повышение уровня радиации после взрыва «специзделия» в Северодвинске

Превышение мощности дозы гамма-излучения было зафиксировано 8 августа, когда на полигоне под Нёноксой произошел взрыв. По данным прессы, это был неудачный пуск перспективной российской крылатой ракеты с ядерным двигателем и неограниченным радиусом боевого применения. О ней в послании Федеральному Собранию Р впервые рассказал президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года. Впоследствии оружие получило имя – "Буревестник".

«8 августа Архангельской территориальной системой АСКРО в 6 из 8 пунктов Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4–16 раз по сравнению с фоновыми значениями МАЭД для данной территории», – цитирует  заявление начальника УМСЗ Росгидромета Юрия Пешкова издание 29.ru.

По его словам, средний показатель для Северодвинска – это 0,11 мкЗв/ч, а после ЧП ситуация успела нормализоваться.

О скачке радиации после ЧП сообщила и администрация Северодвинска, однако чуть позже эта информация с сайта исчезла. Чрезвычайная комиссия с приглашенным экспертом из Санкт-Петербурга не выявила превышения нормального уровня радиационного фона.

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Петербуржцев ранее попросили не волноваться из-за ЧП в Архангельской области. Роспотребнадзор заверил, что в Петербурге «радиационная обстановка стабильна».

Взрыв на морском полигоне вблизи села Нёнокса произошёл 8 августа. Власти Архангельской области проинформировали о кратковременном скачке радиации, но впоследствии сообщение было удалено. По официальной версии Минобороны, трагедия произошла во время «испытаний жидкостной реактивной двигательной установки». По данным СМИ, стартовый двигатель перспективной российской крылатой ракеты с неограниченным радиусом действия «Буревестник» – твердотопливный, маршевый двигатель – ядерный воздушно-реактивный.

По требованию военных прилегающий к месту взрыва район Белого моря до 10 сентября закрыт для судоходства. Общая площадь запретной зоны – примерно 230 квадратных километров. Чрезвычайная комиссия сообщила, что радиационный фон в окрестностях полигона соответствует норме. В аптеках Северодвинска и Архангельска зафиксирован  повышенный спрос на йод. Пострадавших от взрыва доставили в столичный центр ядерной медицины. По свидетельствам очевидцев, раненых перевозили  в костюмах химзащиты, двери реанимобилей обернули пленкой.

В первые часы после взрыва военное ведомство сообщило о травмировании «шести представителей Минобороны и предприятия-разработчика». В дальнейшем о судьбе военнослужащих информации не поступало. На сегодняшний день нет точных данных о количестве пострадавших и погибших. СМИ указывали, что в больницу доставлены не меньше 12 человек.

РФЯЦ-ВНИИЭФ 11 августа назвал имена погибших ученых: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Накануне их похоронили в Сарове, все погибшие и ещё трое ученых-атомщиков, работавших на испытаниях секретной ракеты, награждены орденами Мужества.

 Президент США Дональд Трамп заявил, что неудачные испытания секретной техники в Белом море "многому научили" самих американцев.

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